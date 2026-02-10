Douglas Santos marca em amistoso do Zenit e visa Seleção Brasileira

O lateral-esquerdo Douglas Santos marcou um dos gols do Zenit no empate por 2 a 2 contra o CSKA Moscou, em amistoso realizado nesta terça-feira (10). O confronto marcou o encerramento da intertemporada da equipe russa e confirmou o retorno do jogador aos gramados após se recuperar de uma lesão no ombro sofrida em outubro de 2025.

Douglas Santos atuou durante os 90 minutos, demonstrando evolução física após o período de reabilitação. "É sempre bom fazer gol, quando o normal é marcar e dar assistência. Estou muito feliz em ter ajudado a equipe marcando um gol no final do jogo. Graças a Deus pude jogar os 90 minutos e estou me sentindo bem", declarou o atleta após a partida.

Monitoramento da Seleção Brasileira

O desempenho do lateral ocorre em um momento estratégico para a Seleção Brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a comissão técnica nacional manteve acompanhamento constante do processo de recuperação do jogador, recebendo relatórios médicos periódicos. Douglas Santos havia retornado às convocações em 2025, após um hiato de quase dez anos, mas a lesão o retirou dos amistosos contra Senegal e Tunísia no fim do ano passado.

Agora, o jogador é considerado uma opção para os dois últimos testes do Brasil antes da Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrentará a França, no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia, no dia 31 de março, em Orlando. Ambos os jogos ocorrerão nos Estados Unidos, país que sediará o Mundial.

Douglas Santos em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Calendário e retorno oficial

Com o fim dos amistosos de intertemporada, Douglas Santos e o Zenit voltam às competições oficiais no dia 27 de fevereiro. A equipe enfrentará o Baltika, em casa, pela 19ª rodada da Premier League Russa. Este período de jogos oficiais antes da data FIFA de março será determinante para consolidar a presença do lateral na lista final de convocados.

