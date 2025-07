Inter de Milão mira atacante indicado à última Bola de Ouro; veja

A Inter de Milão busca a contratação de atacante destaque de um de seus rivais do Campeonato Italiano e indicado à Bola de Ouro de 2024. Trata-se de Ademola Lookman, jogador da Atalanta e protagonista do título da Liga Europa na temporada 2023/24. O nigeriano está de acordo com a transferência e as discussões estão nas mãos dos dois clubes, informam o jornalista Fabrizio Romano e o jornal "Gazzetta dello Sport".

Apesar do aceite do atacante, a negociação ainda não está em estágios avançados por conta de um impasse entre os dois clubes. Enquanto a Inter de Milão está oferecendo 40 milhões de euros (R$ 258,7 mihões na cotação atual), a Atalanta só aceitará a transferência por um montante a partir dos 50 milhões de euros (R$ 323,4 milhões). Lookman já possui até um acordo em relação aos seus vencimentos anuais, que chegariam a 4 milhões de euros (R$ 25,9 milhões). O Atlético de Madrid também demonstrou interesse no nigeriano, mas corre por fora.

Destaque nas últimas duas temporadas pela Atalanta

Os últimos dois anos de Ademola Lookman pela Atalanta justificam o interesse da Inter de Milão, já que o jogador vem em uma média interessante de gols. Em 2023/24, o atacante totalizou 17 gols e nove assistências em 46 partidas disputadas. Foi justamente nesta temporada que o camisa 11 foi protagonista absoluto na final da Liga Europa, quando marcou três gols contra o Bayer Leverkusen e garantiu o título da competição. Este desempenho fez com que Lookman fosse indicado para a última Bola de Ouro, ficando com o 14º lugar, e consagrou o nigeriano como melhor jogador africano de 2024.

Alvo da Inter de Milão, Lookman em jogo da Liga dos Campões pela Atalanta (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Na última temporada, apesar de desavenças com o então treinador, Gian Piero Gasperini, Lookman alcançou seu melhor ano em gols na carreira. Marcou 20 vezes em 40 jogos, com seis passes para gol concedidos. Contando toda a sua passagem pela Atalanta, o jogador totaliza 52 bolas nas redes e 23 assistências em 118 jogos. Um retrato do porquê do interesse da Inter.

