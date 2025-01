Vini Jr joga hoje? Saiba o panorama para Real Madrid x Celta

Real Madrid e Las Palmas se enfrentam neste domingo (19), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 20ª rodada de La Liga. Os Merengues precisam de uma vitória para retomarem a liderança da competição - atualmente, ocupada pelo Atlético de Madrid, com 44 pontos, um ponto a mais que o rival.

Vini Jr. joga?

A principal dúvida é se Vini Jr. vai estar em campo hoje. E a resposta é: Não. Expulso no confronto contra o Valencia, no último dia 3, em partida remarcada e válida pela 12ª rodada da La Liga, o craque brasileiro foi punido por dois jogos de suspensão. Em caso de expulsão no campeonato espanhol, o atleta deve cumprir a punição em partidas da própria competição.

Este será o primeiro, dos dois jogos de punição, que Vini Jr. terá que cumprir. Vale lembrar, que desde a expulsão o camisa 7 atuou em quatro partidas: vitória por 5 a 0, contra a Deportiva Minera, pela segunda rodada da Copa do Rei; vitória de 3 a 0, sobre o Mallorca, pela semifinal da Supercopa da Espanha; derrota por 5 a 2 para o Barcelona, pela final da Supercopa; triunfo de 5 a 2, sobre o Celta de Vigo, pelas oitavas da Copa do Rei.

O Real Madrid deve ir a campo com: Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Brahím, Rodrygo e Mbappé.

Time do Real Madrid comemora triunfo na semifinal da Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

