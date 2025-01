Endrick titular? Sem Vini Jr, Ancelotti define trio ofensivo do Real Madrid

Após marcar dois gols e decidir vaga nas quartas de final da Copa do Rei para o Real Madrid, Endrick vive grande momento no futebol espanhol. Coincidentemente, o time de Carlo Ancelotti terá uma lacuna no ataque logo na partida seguinte ao show do brasileiro: neste domingo (19), Vini Jr, suspenso por agressão ao goleiro do Valencia, está indisponível para o jogo diante do Las Palmas.

continua após a publicidade

Na coletiva de imprensa do comandante italiano, o momento do brasileiro, atrelado ao desfalque de peso na equipe, foi motivo de questões dos jornalistas. Perguntado sobre uma possível promoção de Endrick ao time titular, o treinador não deu surpresas: o trio de ataque do Real Madrid deve ser formado por Brahím, Rodrygo e Mbappé.

➡️ Martinelli marca, mas Arsenal deixa vitória escapar pela Premier League

— Ele (Endrick) pode ser uma opção, porém, vamos utilizar jogadores que tiveram mais minutos nesta temporada: Brahím, Mbappé e Rodrygo.

Com os resultados do último sábado, o Real Madrid pode assumir a liderança de La Liga em caso de vitória simples diante do atual 14ª colocado na tabela. Até por esta razão, Ancelotti preza por uma escalação pouco ousada, apesar da ótima resposta dada por Endrick na última quinta-feira.

continua após a publicidade

Endrick comemora gol decisivo pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Sobre o momento do brasileiro, o comandante adotou um discurso semelhante ao que utilizou em momentos mais críticos encarados pelo jovem: é preciso cautela com a promoção de minutos aos jogadores jovens, para encontrarem o tempo ideal de maturidade e adaptação ao time principal.

— Minha opinião nunca mudou. Ele é jovem, chegou do futebol brasileiro e precisa se adaptar. Ele está evoluindo como o esperado, é muito profissional e leva as coisas a sério. Está aproveitando os minutos que estou dando - comentou Ancelotti.

continua após a publicidade

Portanto, Endrick não é esperado na equipe titular do Real Madrid. Confira a provável escalação da equipe para o duelo contra o Las Palmas:

Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Brahím, Rodrygo e Mbappé

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional