Após a derrota para o Barcelona por 5 a 2, na Supercopa da Espanha, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi criticado por decisões na partida. Entre elas, a saída de Vini Jr no segundo tempo de jogo foi um dos assuntos mais comentados na imprensa espanhola.

Segundo o jornal "As", da Espanha, o staff do jogador estaria insatisfeito com a alteração feita por Ancelotti, tirando Vini Jr aos 31 minutos da segunda etapa na decisão. Afinal, o brasileiro foi substituído em oito oportunidades nesta temporada, apenas em situações em que o Real Madrid estava com vantagem no placar, exceto nos empates contra o Mallorca e o Las Palmas. Além disso, todas as mudanças ocorreram a partir dos 40 minutos de segundo tempo.

Em campo, a situação trambém não é favorável para Vini Jr. O brasileiro não marca desde 10 de dezembro, na partida contra a Atalanta, pela sexta rodada da Champions League. Com a baixa técnica do camisa 7, Mbappé assumiu o protagonismo do Real Madrid nas últimas partidas.

Arábia Saudita

Dessa maneira, o veículo espanhol relembra da possível ida de Vini Jr para a Arábia Saudita. Conforme as informações, o brasileiro do Real Madrid teria recusado uma oferta bilionária. No entanto, o interesse do futebol saudita em ter o melhor jogador do mundo pela Fifa ainda existe.

O interesse de levar o brasileiro para a Arábia surgiu do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). No entanto, não houve uma proposta oficial para Vini Jr. e nem para o Real Madrid. Porém, o desejo era que o atacante reforçasse o Al-Ahli por cinco anos. Além de desembolsar 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões), o projeto conferiria liberdade a Vini Jr decidir seu destino em 2029, papel como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e da Liga Saudita.

