E uma das equipes que estão na briga é o Oita Trinita, que tem o zagueiro Pereira como um dos destaques nos últimos anos. No momento, o time se encontra na nona colocação, com 50 pontos, apenas dois atrás do sexto colocado. Na última temporada, o Oita chegou aos playoffs da J-League 2, mas não conquistou o acesso. Dessa vez, o brasileiro acredita que a equipe brigará ainda mais forte para buscar a vaga na elite. E ele ressalta a importância que a Data Fifa teve para o time, que vem de quatro jogos sem vencer, com as partidas sendo decididas nos detalhes.