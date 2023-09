O time de Santa Catarina vive altos e baixos no Campeonato Brasileiro Série B. De momento, o Criciúma soma duas vitórias nos últimos cinco jogos, ainda assim, vem de uma derrota e um empate. A equipe segue brigando pela parte de cima da tabela buscando o acesso e agora ocupa a sexta colocação com 45 pontos. A pontuação é a mesma do Novorizontino, primeiro time no G4, no entanto, soma uma vitória a menos.