Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Por conta da demora na liberação de São Januário, que aconteceu apenas na última quarta-feira (13), e do fechamento do Maracanã para recuperação do gramado, o duelo será disputado na casa do Botafogo.