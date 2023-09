- As jogadoras da Seleção, recentes campeões mundiais, desejam manifestar, como fizeram no dia 25 de agosto de 2023, seu enorme descontentamento após os acontecimentos ocorridos na cerimónia de entrega de medalhas no Mundial Feminino e na subsequente assembleia extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol. Os eventos que infelizmente todos puderam assistir não são algo específico e vão além do esporte. Devemos ter tolerância zero com esses atos, pela nossa companheira, por nós mesmas e por todas as mulheres. Acreditamos que é hora de lutar para mostrar que essas situações e práticas não têm lugar no nosso futebol e nem na nossa sociedade, que a estrutura atual precisa de mudanças e fazemos isso para que as próximas gerações possam ter um futebol muito mais igualitário a altura do que todos nós merecemos - afirma o comunicado.