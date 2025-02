A temporada da J-League 2 teve início neste final de semana, e hoje (16/02) foi a vez do Oita Trinita entra em campo. E a equipe conquistou um bom resultado, vencendo o Consadole Sapporo, equipe recém-rebaixada, por 2 a 0. E um dos destaques da equipe é o zagueiro Pereira, capitão do time.

Desde 2021 no Oita, Pereira é uma das grandes lideranças e ídolo do clube. Na última temporada, alcançou a marca de 100 jogos na J-League e recebeu diversas homenagens. Na partida de hoje, esteve com a braçadeira de capitão. E contra um adversário difícil, que foi rebaixado no último ano, o jogo só foi decidido no segundo tempo, com gols de Arima, aos 28, e Udo, aos 39. O brasileiro falou sobre a estreia na temporada e a importância de iniciar com uma vitória.

- É muito importante começar a temporada com uma vitória, um resultado positivo que nos dá confiança, principalmente jogando em nossa casa. O apoio do torcedor é fundamental. A gente sabia que seria um jogo difícil, contra um adversário que ano passado estava na elite, então isso valoriza ainda mais os três pontos. Queremos que 2025 seja diferente do ano passado. Estivemos muito abaixo do que poderíamos e o nosso desempenho não refletiu a qualidade do nosso elenco. Estamos trabalhando forte desde a pré-temporada para que esse seja um ano vitorioso - afirmou.

O Oita Trinita volta a campo apenas no próximo domingo (23/02), novamente diante do seu torcedor, para enfrentar o Iwaki.