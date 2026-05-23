Próximo do último ato pelo Manchester City após 10 anos, Pep Guardiola revela que, dentre tantos títulos, histórias e um legado enorme no clube inglês, existe um arrependimento que remoe por anos: ter dado ponto final na era Joe Hart no City.

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— Quero confessar algo. Tenho arrependimentos quando se toma muitas decisões, muitas mesmo. A gente comete erros. Mas há uma tristeza que guardei no fundo do meu coração por muitos anos: não ter dado a Joe Hart a chance de estar comigo, de provar a si mesmo o quão bom goleiro ele era — confessou Guardiola .

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Hart pelo Manchester City (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Durante o início do técnico espanhol no City , Joe Hart já foi um goleiro com seis temporadas no Manchester City , dono da posição, com mais de 340 jogos pelo clube e também foi um dos destaques da seleção da Inglaterra. Porém, na Era Pep, Hart teve apenas uma partida disputada e, pouco depois, foi transferido para o Torino, da Itália.

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Guardiola tem um estilo de jogo muito claro, que exige que seus goleiros saibam jogar com os pés, o que não era uma característica de Hart. Com isso, o treinador espanhol contratou o goleiro chileno Claudio Bravo para o gol dos Citizens e, pouco depois, achou Ederson, nome que marcou época no clube inglês por ter muito recurso com os pés. Foi jogador ideal para o gol. Mesmo com o sucesso do goleiro brasileiro, Pep Guardiola acredita que não foi justo com Hart e que o goleiro merece mais oportunidades.

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— E eu deveria ter feito isso (dado mais jogos a Hart). E, com todo o respeito ao Claudio (Bravo) e todo o respeito ao Eddie (Ederson). Mas naquele momento eu poderia ter pensado: "Ok, Joe, vamos tentar fazer isso juntos. Se não funcionar, tudo bem". Mas já aconteceu. A vida é assim: às vezes tenho que tomar decisões, e às vezes não sou justa o suficiente — revela treinador.

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Guardiola leva as mãos à cabeça durante derrota do City para o Tottenham (Foto: Darren Staples / AFP)

Após ida para o Torino, o goleiro Joe Hart ainda teve passagens por West Ham, Burley e Tottenham, na Inglaterra, e depois se transferiu para o Celtic, da Escócia, onde ficou por três temporadas até se aposentar oficialmente dos gramados na temporada 2023/24, aos 37 anos de idade.

Com sucessos e arrependimentos, Guardiola fará sua despedida do Manchester City contra o Aston Villa, no domingo, pela última rodada da Premier League. A equipe encerra sua participação na competição e na temporada europeia com o segundo lugar, com 78, podendo, caso vença, alcançar os 81 pontos.

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