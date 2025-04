Lazio e Roma empataram em 1 a 1 neste domingo (13), no Estádio Olímpico, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Romagnoli, de cabeça, abriu o placar para os Aquiloti, mas Matías Soulé, com uma pintura, deixou tudo igual no Derby della Capitale, em resultado que não agradou nenhum dos dois times.

Os comandados de Marco Baroni aparecem na tabela em sexto e perderam a chance de entrar na zona de qualificação à Europa League, com 56 pontos. Já a equipe do experiente Claudio Ranieri estacionou em sétimo, com dois a menos, e desperdiçou a oportunidade de derrubar a grande rival.

👀 COMO FOI O JOGO?

A Lazio iniciou o jogo com maior posse de bola e apresentando mais intenção de propor jogo. E a primeira oportunidade não poderia ser diferente: em falta lateral perto da área, Isaksen cobrou com açúcar e Romagnoli testou forte, mas Svilar reagiu rápido e espalmou para córner. O sueco, depois, apareceu pelo lado direito para cortar Angeliño e finalizar forte, obrigando o arqueiro a operar novo milagre.

Na segunda etapa, o domínio dos Aquiloti foi convertido em justiça. E de forma semelhante à primeira etapa. Em nova infração pela esquerda, Luca Pellegrini levantou na confusão, e Romagnoli antecipou a marcação para cabecear e abrir o placar. Çelik teve a chance de empatar aos 18 minutos em erro de corte de Zaccagni, mas o chute de trivela foi nas mãos de Mandas; logo no lance seguinte, o capitão do lado azul da capital fez jogada individual e arriscou de fora da área, levando perigo à baliza dos Giallorossi.

Mesmo com pouco volume de jogo, a Roma buscou o empate logo depois de o relógio marcar metade da etapa final. Saelemaekers conduziu pela esquerda, tocou para o meio, e Soulé apareceu para finalizar de primeira com o pé esquerdo. O chute, com muita curva, pegou no travessão, quicou dentro do gol e voltou, mas o árbitro Simone Sozza apontou para o relógio e confirmou a igualdade.

Logo no primeiro lance após sair do banco de reservas, Pedro Rodríguez tentou chute de fora da área após corte errado da defesa, e Svilar apareceu de novo para evitar o segundo da Lazio. O goleiro belgo-sérvio salvou não só o chute adversário, mas também a pele de Ndicka: em carrinho na contramão, o zagueiro quase empurrou contra o próprio patrimônio, mas Mile reagiu rápido, e garantiu o empate no dérbi da capital.

✅ FICHA TÉCNICA

Lazio 1x1 Roma

32ª rodada - Serie A

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (árbitro); Giuseppe Perrotti e Marcello Rossi (auxiliares); Daniele Doveri (quarto árbitro); Francesco Meraviglia e Aleandro Di Paolo (VAR)



🥅 Gols: Alessio Romagnoli (LAZ - 3' 2T); Matías Soulé (ROM - 24' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Gustav Isaksen, Mattia Zaccagni, Luca Pellegrini e Nicolò Rovella (LAZ); Leandro Paredes e Gianluca Mancini (ROM)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🟦⬜ LAZIO (Técnico: Marco Baroni)

Christos Mandas; Adam Marusic, Samuel Gigot, Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini; Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella; Gustav Isaksen (Pedro Rodríguez), Fisayo Dele-Bashiru (Reda Belahyane) e Mattia Zaccagni (Tijjani Noslin); Taty Castellanos (Boulaye Dia)



🔴🟡 ROMA (Técnico: Claudio Ranieri)

Mile Svilar; Zeki Çelik, Gianluca Mancini e Evan Ndicka; Alexis Saelemaekers (Stephan El Shaarawy) Manu Koné, Leandro Paredes (Bryan Cristante) e Angeliño; Matías Soulé (Devyne Rensch) e Lorenzo Pellegrini (Eldor Shomurodov); Artem Dovbyk (Tommaso Baldanzi)