Atitude bizarra de goleiro argentino para pegar pênalti de Sergio Ramos viraliza; veja vídeo

Atitude bizarra de goleiro argentino para pegar pênalti de Sergio Ramos roubou a atenção do Tigres, que venceu o Monterrey por 2 a 1 no último sábado, em partida válida pelo Campeonato Mexicano. O jogo foi decidido nos acréscimos do segundo tempo, com a equipe da casa conquistando a virada após estar em desvantagem. Com o resultado, o Tigres chegou aos 29 pontos e assumiu a 4ª colocação na tabela. Já o Monterrey permaneceu com 22 pontos e ocupa atualmente o 9° lugar na classificação.

O confronto teve um lance curioso envolvendo o zagueiro Sergio Ramos. Durante a cobrança de um pênalti a favor do Monterrey, o goleiro Nahuel Guzmán, do Tigres, posicionou-se de costas para o batedor. Guzmán manteve-se virado até o último instante antes da batida. Mesmo com a atitude inusitada do goleiro, Ramos converteu a penalidade com um chute rasteiro no canto direito. Antes da cobrança, o defensor afirmou que bateria com uma “cavadinha”, mas escolheu uma finalização diferente da anunciada.

O gol de Ramos abriu o placar para o Monterrey, mas a equipe não conseguiu manter a vantagem. Ainda no segundo tempo, dois jogadores do Monterrey foram expulsos. Com apenas nove atletas em campo — sendo oito jogadores de linha —, o time visitante enfrentou dificuldades para conter a pressão do adversário.

Time de Sergio Ramos foi derrotado

Aproveitando a superioridade numérica, o Tigres passou a atacar com mais intensidade na reta final do jogo. O empate veio aos 45 minutos do segundo tempo, com um gol de Córdova. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Ibañez marcou o gol da virada e garantiu a vitória do Tigres. O resultado reforçou a posição da equipe na parte de cima da tabela, enquanto o Monterrey segue fora da zona de classificação direta para as fases decisivas do campeonato.