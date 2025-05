Pellegrini se torna o técnico mais velho a disputar uma final europeia

Mesmo com a derrota do Real Betis para o Chelsea, por 4 a 1, na decisão da Conference League, Manuel Pellegrini se tornou o técnico mais velho a disputar uma final de competição europeia. Aos 71 anos e 254 dias, o chileno superou Raymond Goethals, campeão da Champions League pelo Olympique de Marselha em 1993, que tinha 71 anos e 231 dias à época.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do feito histórico, Pellegrini foi o único sul-americano entre seis técnicos nas três finais europeias (Champions, Europa e Conference). Com um longo currículo e muita experiência aos 71 anos, o treinador do Betis lidera a equipe desde 2020, foi campeão da Copa do Rei, protagonizou grandes campanhas e esteve em busca de um título continental.

continua após a publicidade

Apesar da vitória do Chelsea, o clube espanhol obteve a vaga para a próxima edição da Europa League por ter acabado La Liga na sexta colocação.

Real Betis x Chelsea pela Conference League

Chelsea x Betis pela final da Conference League (Foto: Sergei GAPON / AFP)

De virada, o Chelsea bateu o Real Betis por 4 a 1 e faturou o título da Conference League. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (28) e foi válido pela grande decisão da competição, realizada em Breslávia, na Polônia. Ezzalzouli abriu o placar para o Real Betis; entretanto, Enzo Fernández, Jackson e Sancho marcaram na virada do Chelsea.

continua após a publicidade

Após o confronto, o Real Betis encerra sua temporada. A equipe espanhola fez boa campanha em 2024/25 e se classificou para a Europa League. O Chelsea, por sua vez, já havia se classificado para a Champions League e agora termina a temporada com o título. Além disso, a equipe ainda disputará o Mundial de Clubes, com estreia marcada para 16 de junho.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.