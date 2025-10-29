menu hamburguer
Futebol Internacional

Endrick é procurado por gigante europeu e pode deixar Real Madrid, afirma jornalista

Atacante brasileiro vive momento de baixa no Real Madrid

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/10/2025
12:03
Atualizado há 2 minutos
Endrick durante reapresentação para a pré-temporada 2025/26 do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
imagem cameraEndrick durante reapresentação para a pré-temporada 2025/26 do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As chances de Endrick deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências aumentaram nesta quarta-feira (29). De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante brasileiro entrou na mira do Lyon, da França, que já iniciou conversas para contratá-lo por empréstimo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo Romano, o clube francês apresentou seu projeto esportivo ao jogador e manifestou o desejo de contar com o jovem de 19 anos até junho de 2026. Endrick, por sua vez, estaria aberto à negociação e avalia as opções disponíveis para o próximo mercado.

Jornal indicou valor que Real Madrid pede por Endrick

Segundo o jornal "As", da Espanha, estão em análise os possíveis arranjos financeiros necessários para viabilizar a transferência.

Para o veículo, não há dúvidas de que o jovem será um dos nomes mais cobiçados na próxima janela de transferências, prevista para o inverno europeu, em janeiro de 2026, atraindo o interesse dos principais clubes do futebol europeu. As condições financeiras, aliás, estão bem definidas: um empréstimo de meia temporada teria custo aproximado de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual).

Nesse tipo de operação, o clube recebedor deve assumir a parte proporcional da amortização referente ao valor investido na contratação do jogador. O Madrid desembolsou 35 milhões de euros pela aquisição de Endrick, que assinou contrato por seis anos, o que representa cerca de 6 milhões de euros por temporada contabilizados pelo clube.

Para um empréstimo de meio ano, o time interessado precisaria pagar 3 milhões de euros ao Madrid, além da fração proporcional do salário do atleta. Atualmente, Endrick recebe 3 milhões de euros brutos por temporada, o que significa que o clube que o acolher deveria arcar com 1,5 milhão de euro referentes à sua remuneração. O raciocínio matemático foi realizado pelo próprio jornal "As".

Desde a saída de Carlo Ancelotti, Endrick ainda não teve minutos em campo pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Desde a saída de Carlo Ancelotti, Endrick ainda não teve minutos em campo pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

