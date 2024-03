Payet celebra gol pela França (Foto: Franck Fife / AFP)







Publicada em 08/03/2024 - 10:46

Vivendo um momento iluminado com o Vasco da Gama, o meio-campista Dimitri Payet voltou a aspirar um sonho com a camisa da França. Destacando-se no futebol brasileiro em 2024, o jogador disse querer atuar pelos Bleus nos Jogos Olímpicos de Paris.

Payet nunca atuou pela seleção nas Olimpíadas, mas já teve a experiência de jogar uma competição diante de seu torcedor ao disputar a Eurocopa de 2016, quando perdeu a final para Portugal. Em entrevista ao "L'Équipe", o central vascaíno deixou um recado à Federação Francesa de Futebol (FFF).

- Eu estou à disposição da França. Sei o que é jogar uma Eurocopa no meu país, e foi extraordinário. Por outro lado, ainda não sei o que é competir em Olimpíadas. Como francês, eu adoraria ter essa experiência. Estou à disposição da seleção francesa, seja ela qual for. Veremos - afirmou o atleta.

Payet jogou pela seleção profissional da França em 38 oportunidades, com bons números: oito gols e nove assistências. Sua última aparição aconteceu no empate em 2 a 2 com a Islândia, em outubro de 2018.

Em ano bom pelo Vasco, Payet quer disputar as Olimpíadas pela França (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

A concorrência para ser um dos jogadores coringas - cada seleção pode convocar apenas três atletas com idade acima de 23 anos - será grande. Varane, Griezmann e Mbappé, campeões do mundo em 2018, também declararam interesse em estar nos Jogos de Paris. A decisão ficará por conta do técnico Thierry Henry, ex-jogador e segundo maior artilheiro da história dos Bleus.