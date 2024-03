Com sofrimento no fim e vitória nos pênaltis, Vasco bate Água Santa e se classifica na Copa do Brasil

Vasco conquistou classificação diante do Água Santa, pela Copa do Brasil, em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco sofreu, mas venceu o Água Santa na disputa de pênaltis e conquistou uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. No tempo regulamentar, as equipes empataram por 3 a 3, mas o Cruz-Maltino derrotou a equipe paulista nas penalidades por 4 a 1 com brilho de Léo Jardim no momento decisivo.

Com a classificação, a equipe de Ramón Díaz aguarda o sorteio para a próxima fase que ainda não tem data para ser realizado. Os duelos de ida e volta da terceira fase da competição devem acontecer no próximo mês.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Vasco começou a partida em bom ritmo, marcando o primeiro gol com Galdames logo aos quatro minutos do primeiro tempo. O clube carioca manteve o bom momento nos minutos iniciais e logo achou o segundo gol com o artilheiro Vegetti, após dois minutos trocando passes e encontrando espaços. Ao fim da primeira etapa, o Cruz-Maltino caiu de produção e o Água Santa colocou a bola na rede com Neilton.

No segundo tempo, o Netuno colocou os donos da casa contra a parede. Aos 13 minutos, Robles aproveitou cobrança de falta e desviou de cabeça para deixar tudo igual. E na reta final, o Água Santa conquistou a virada com Luan Dias sendo acionado pelo lado direito em contra-ataque e estufando as redes na saída de Léo Jardim. Com diversos torcedores indo embora de São Januário, Lucas Piton voltou a empatar o duelo e levar o confronto para os pênaltis.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Neste domingo (10), o Vasco encara o Nova Iguaçu no Maracanã pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Já o Água Santa enfrenta o Corinthians em busca da classificação no Paulistão.