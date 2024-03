F1: com apendicite, Sainz será substituído por jovem piloto no GP da Arábia Saudita

Carlos Sainz está fora do GP da Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 10:09 • Jeddah (SAU)

Carlos Sainz, piloto da Ferrari, foi diagnosticado com apendicite e ficará fora do GP da Arábia Saudita, neste sábado (9), assim como do TL3 e da classificação. O espanhol já havia sentido um mal-estar na quarta-feira (6), mas chegou a participar das duas primeiras sessões de treinos livres, em Jeddah.

- Carlos Sainz foi diagnosticado com apendicite e precisará de cirurgia. A partir do TL3 e durante o resto deste fim de semana, ele será substituído pelo piloto reserva Oliver Bearman. Oliver, portanto, não participará mais desta rodada do Campeonato de F2. A família Ferrari deseja a Carlos uma rápida recuperação - informou a Ferrari.

Caso Sainz tivesse disputado a classificação, a Ferrari não poderia colocar um substituto e correria apenas com o carro de Charles Leclerc no GP. Como não foi caso, o reserva Oliver Bearman poderá entrar em ação.

Oliver Bearman tem somente 18 anos e disputa a sua segunda temporada na Fórmula 2. O britânico foi campeão da Fórmula 4 italiana e da F4 alemã. Em 2022, terminou a Fórmula 3 na terceira posição. No ano passado, subiu para a Fórmula 2 e finalizou a temporada em 6º.