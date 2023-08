A janela de transferência do PSG foi marcada pela saída do melhor jogador do mundo. Lionel Messi, aos 36 anos, deixou a Europa rumo ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Neymar e Mbappé são outros dois craques com um 'pé' fora do clube. O brasileiro, nesta semana, comunicou a diretoria francesa sobre o desejo de deixar o time e, ao que tudo indica, terá o retorno ao Barcelona, onde jogou de 2013 a 2017.



