FRAGILIDADE

A seleção da Bolívia, por outro lado, passa por um momento péssimo na competição. Sem nenhum ponto, o time está na lanterna das Eliminatórias, com dez gols sofridos e apenas dois marcados. Os amistosos de 2023 já davam indícios do desespero: derrotas para Panamá e Uzbequistão, vencendo apenas a Arábia Saudita. Logo depois, derrotas no qualificatório para a Seleção Brasileira por 5 a 1, Argentina por 3 a 0 e, no jogo mais recente, para o Equador por 2 a 1, com direito a um golpe de misericórdia de Kevin Rodríguez nos acréscimos da segunda etapa.