A Conmebol divulgou uma atualização no calendário das rodadas 3 e 4 da Liga de Nações Feminina 2025-26, que será disputada entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. As partidas contam pontos importantes na corrida por vagas na Copa do Mundo Feminina de 2027.

Atualmente, a classificação da CONMEBOL Liga das Nações Feminina mostra a Colômbia liderando com 6 pontos em dois jogos, seguida por Chile, Argentina e Venezuela, todas com 4 pontos. O Equador aparece na quinta posição com 3 pontos, enquanto Uruguai tem 1 ponto. Paraguai, Peru e Bolívia ainda não pontuaram na competição, ocupando as últimas posições da tabela.

Próximos desafios na Liga das Nações

Na 3ª rodada, marcada para a sexta-feira, 28 de novembro, o destaque fica para o clássico andino entre Peru e Chile, que abre a data no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco. No mesmo dia, a Bolívia recebe a Colômbia em El Alto, o Paraguai enfrenta o Uruguai em Assunção e o Equador encara a Venezuela em Quito. A Argentina folga na rodada.

A 4ª rodada será disputada na terça-feira, 2 de dezembro, com a Argentina voltando a campo contra a Bolívia, em Banfield. O Uruguai recebe o Equador em Montevidéu, enquanto a Venezuela enfrenta o Peru em Barquisimeto. O último jogo da rodada será entre Chile e Paraguai, em Rancagua. Nesta data, a Colômbia fica de folga.

Confira tabela da Liga das Nações Feminina

3ª rodada – 28 de novembro

Peru x Chile – Estádio Garcilaso de la Vega, Cusco Bolívia x Colômbia – El Alto Paraguai x Uruguai – Assunção Equador x Venezuela – Quito Argentina – folga

4ª rodada – 2 de dezembro