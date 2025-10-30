menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Conmebol define datas das próximas rodadas da Liga das Nações Feminina

Rodadas serão entre 28 de novembro e 2 de dezembro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/10/2025
16:58
Colômbia disputa a Liga das Nações Feminina. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
imagem cameraColômbia disputa a Liga das Nações Feminina. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
A Conmebol divulgou uma atualização no calendário das rodadas 3 e 4 da Liga de Nações Feminina 2025-26, que será disputada entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. As partidas contam pontos importantes na corrida por vagas na Copa do Mundo Feminina de 2027.

Atualmente, a classificação da CONMEBOL Liga das Nações Feminina mostra a Colômbia liderando com 6 pontos em dois jogos, seguida por Chile, Argentina e Venezuela, todas com 4 pontos. O Equador aparece na quinta posição com 3 pontos, enquanto Uruguai tem 1 ponto. Paraguai, Peru e Bolívia ainda não pontuaram na competição, ocupando as últimas posições da tabela.

Próximos desafios na Liga das Nações

Na 3ª rodada, marcada para a sexta-feira, 28 de novembro, o destaque fica para o clássico andino entre Peru e Chile, que abre a data no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco. No mesmo dia, a Bolívia recebe a Colômbia em El Alto, o Paraguai enfrenta o Uruguai em Assunção e o Equador encara a Venezuela em Quito. A Argentina folga na rodada.

A 4ª rodada será disputada na terça-feira, 2 de dezembro, com a Argentina voltando a campo contra a Bolívia, em Banfield. O Uruguai recebe o Equador em Montevidéu, enquanto a Venezuela enfrenta o Peru em Barquisimeto. O último jogo da rodada será entre Chile e Paraguai, em Rancagua. Nesta data, a Colômbia fica de folga.

Uruguai e Argentina duelam pela Copa América Feminina. (Foto: Seleção Uruguaia/Divulgação)
Uruguai e Argentina disputam a Liga das Nações Feminina. (Foto: Seleção Uruguaia/Divulgação)

Confira tabela da Liga das Nações Feminina

3ª rodada – 28 de novembro

  1. Peru x Chile – Estádio Garcilaso de la Vega, Cusco
  2. Bolívia x Colômbia – El Alto
  3. Paraguai x Uruguai – Assunção
  4. Equador x Venezuela – Quito
  5. Argentina – folga

4ª rodada – 2 de dezembro

  1. Argentina x Bolívia – Banfield
  2. Uruguai x Equador – Montevidéu
  3. Venezuela x Peru – Barquisimeto
  4. Chile x Paraguai – Rancagua
  5. Colômbia – folga

