Um verdadeiro domínio do mercado. Os clubes do Brasil, da França e da Espanha são os que mais arrecadaram no mundo com transferências internacionais de jogadores formados em seus países. Isso nos últimos dez anos, pelo que mostra o novo relatório do Observatório Internacional do Futebol (CIES), divulgado nesta semana.

De acordo com o levantamento, a França lidera o ranking, com € 3,98 bilhões em receitas acumuladas e uma média próxima de € 400 milhões por ano. Em seguida vem o Brasil, com € 2,6 bilhões, e a Espanha, com € 2,24 bilhões.

Outros seis países superaram a marca de € 1 bilhão no mesmo período: Portugal, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e Argentina.

Juventude

O estudo considera valores obtidos entre 2016 e 2025, incluindo bônus e cláusulas de revenda. Também destaca a idade dos jogadores negociados, indicando que as transferências de atletas com até 20 anos representam quase um terço da receita total.

No caso brasileiro, essa fatia chega a 50,1%, o que deixa o país atrás apenas da Sérvia (64,7%) e à frente de países como Dinamarca (48,4%), Suécia (47,9%) e Bélgica (43,8%). É destaque absoluto, entre os citados nos parágrafos anteriores, como destaques em lucro.

França

De todo modo, a França, finalista nas duas últimas Copas do Mundo, mostra que a revelação de talentos de alto nível tem sido contínua no país. O Paris Saint-Germain, inclusive, pode ilustrar isso.

Após mais de dez anos apostando em medalhões, o PSG foi campeão da Champions League pela primeira vez com elenco jovem e com oito franceses relacionados para a final contra a Inter de Milão. O mesmo número de revelações do país estava no vice-campeonato da Copa do Mundo de Clubes, dois meses depois.