Futebol Internacional

Treinador do Chelsea critica atacante: "Joga no seu próprio mundo"

Delap foi expulso após receber dois amarelos em sete minutos na Copa da Liga

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
16:56
Enzo Maresca criticou Delap durante coletiva pós Wolverhampton x Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Enzo Maresca criticou Delap durante coletiva pós Wolverhampton x Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Enzo Maresca criticou Liam Delap após expulsão no jogo entre Wolverhampton e Chelsea.
Delap recebeu dois cartões amarelos em sete minutos.
Maresca afirmou que Delap "joga no seu próprio mundo" e não escuta instruções.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Enzo Maresca não poupou críticas a atacante expulso no duelo entre Wolverhampton e Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Liam Delap voltava de lesão e recebeu dois cartões amarelos em apenas sete minutos, revoltando o treinador dos Blues que chegou a afirmar que o camisa 9 "joga no seu próprio mundo".

Enzo Maresca abordou a situação na coletiva após o agitado 4 a 3 entre Wolverhampton e Chelsea:

"Depois do primeiro amarelo, lhe disse quatro ou cinco vezes para se acalmar. Mas o Liam é um jogador que, quando está dentro de campo, joga no seu próprio mundo e tem dificuldades em ouvir o que o rodeia. Foi um cartão vermelho muito estúpido e completamente desnecessário. Foi totalmente merecido. Uma falta estúpida, que podíamos ter evitado. Apoio a decisão do árbitro", afirmou Maresca.

Enzo Maresca se revolta com Liam Delap após expulsão em vitória do Chelsea (Foto: Darren Staples / AFP)
Expulsão não prejudicou o resultado

Liam Delap entrou em campo aos 16 minutos da segunda etapa, quando o Chelsea vencia os Wolves por 3 a 1, com direito a gols de Andrey e Estêvão. Então o atacante recebeu seu primeiro cartão amarelo aos 34, logo após o segundo gol do Wolverhampton. A expulsão veio aos 41, quando o camisa 9 deu uma cotovelada em Agbadou.

"É vergonhoso quando é um cartão vermelho como o de hoje. Dois cartões em sete minutos, ambos evitáveis. É algo que não pode acontecer", disse Maresca.

Por fim, os Blues ainda marcaram e sofreram mais um gol, consolidando o placar de 4 a 3 e a classificação para as quartas de final da Copa da Liga, quando enfrentarão o Cardiff.

