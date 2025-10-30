Treinador do Chelsea critica atacante: "Joga no seu próprio mundo"

Maresca afirmou que Delap "joga no seu próprio mundo" e não escuta instruções.

Enzo Maresca não poupou críticas a atacante expulso no duelo entre Wolverhampton e Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Liam Delap voltava de lesão e recebeu dois cartões amarelos em apenas sete minutos, revoltando o treinador dos Blues que chegou a afirmar que o camisa 9 "joga no seu próprio mundo".

Enzo Maresca abordou a situação na coletiva após o agitado 4 a 3 entre Wolverhampton e Chelsea:

"Depois do primeiro amarelo, lhe disse quatro ou cinco vezes para se acalmar. Mas o Liam é um jogador que, quando está dentro de campo, joga no seu próprio mundo e tem dificuldades em ouvir o que o rodeia. Foi um cartão vermelho muito estúpido e completamente desnecessário. Foi totalmente merecido. Uma falta estúpida, que podíamos ter evitado. Apoio a decisão do árbitro", afirmou Maresca.

Enzo Maresca se revolta com Liam Delap após expulsão em vitória do Chelsea (Foto: Darren Staples / AFP)

Expulsão não prejudicou o resultado

Liam Delap entrou em campo aos 16 minutos da segunda etapa, quando o Chelsea vencia os Wolves por 3 a 1, com direito a gols de Andrey e Estêvão. Então o atacante recebeu seu primeiro cartão amarelo aos 34, logo após o segundo gol do Wolverhampton. A expulsão veio aos 41, quando o camisa 9 deu uma cotovelada em Agbadou.

"É vergonhoso quando é um cartão vermelho como o de hoje. Dois cartões em sete minutos, ambos evitáveis. É algo que não pode acontecer", disse Maresca.

Por fim, os Blues ainda marcaram e sofreram mais um gol, consolidando o placar de 4 a 3 e a classificação para as quartas de final da Copa da Liga, quando enfrentarão o Cardiff.

