Haaland é herói e Manchester City vira contra Chelsea

Neste sábado (23), com direito a falha de estreante e virada, o Manchester City bateu o Chelsea em clássico pela Premier League e voltou à zona de classificação para a Champions League. Conseguindo sua segunda vitória em sequência na liga, o City venceu o jogo com gols de Gvardiol, Haaland e Phil Foden, enquanto os Blues abriu o placar com Noni Madueke.

O resultado fez os Citizens respirarem na tabela. Após sequência ruim, o time se encontrava fora da zona de classificação para competições europeias, na sétima posição. O clube até conseguiu subir uma posição, ficando em 6º colocado, mas permaneceu e não conseguiu subir mais tabela, até o jogo de hoje. Com a vitória, o Manchester City trocou de posição com o Chelsea, com o City indo de 6º para 4º e os Blues indo de 4º para 6º na tabela.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, o jogo começou eletrizante. O apito inicial marcou o começo de trajetória de dois reforços, sendo eles o egípcio Marmoush e o uzbeque Khusanov. O último se destacou nos primeiros cinco minutos de jogo, porém de forma negativa. Aos dois minutos de partida, o zagueiro errou a saída de bola e entregou o passe nos pés de Jackson, que tocou para Madueke abrir o placar.

Passado do susto inicial, o City começou a chegar com mais perigo, e a recompensa veio aos 42 minutos. Em uma bola rebatida por Sánchez, Gvardiol, que estava pisando na área com frequência, fez o gol de empate.

No segundo tempo, a partida foi retomada dos mesmos modos em que o jogo começou. Os Citizens seguiram pressionando, quando Ederson lançou a bola diretamente para Haaland, em duelo um contra um com Chalobah. O norueguês ganhou a disputa e contra o defensor, e encobriu o goleiro Sánchez, que se adiantou e não conseguiu voltar a tempo. Éderson saiu com a assistência e Haaland saiu com o gol, virando o jogo e marcando o seu 17º gol na Premier League.

Na reta final, Ederson mais uma vez lançou Haaland, que fez o pivô para servir Foden e o deixou em caminho livre em direção à meta do Chelsea. O jogador não decepcionou e fez o gol, assim, confirmando a vitória e a virada em cima dos Blues, e garantindo a volta do Manchester City para a zona de classificação da Champions League.

Haaland marcando o gol da virada do Manchester City contra o Chelsea. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

O que vem pela frente?

O Manchester City ainda busca se recuperar na temporada e enfrenta o Club Brugge na Champions, competição onde levou virada na última rodada. A partida acontecerá na quarta-feira (29), às 17h (de Brasília) e será válida pela 8º e última rodada da fase de grupos da competição e os Citizens buscarão uma classificação em casa. Já o Chelsea receberá o West Ham em sua casa. A partida será pela Premier League e será na segunda (03), às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 3 X 1 CHELSEA

23ª RODADA - PREMIER LEAGUE



🗓️ Data e horário: Sábado, 25 de janeiro de 2025, às 14h30 (de Brasília);

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING);

🥅 Gols: Madueke (CHE) (3'/1°T); Gvardiol (MAN) (42'/1°T); Haaland (MAN) (68'/2°T); Foden (MAN) (87'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Khusanov (MAN), Colwill (CHE), Caicedo (CHE), Bernardo Silva (MAN), Kovačić (MAN)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Khusanov, Akanji e Gvardiol; Bernardo Silva, Eriksen, Kovačić e Gündoğan; Foden, Haaland e Marmoush

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Cucurella, Colwill, Chalobah e Reece James; Enzo Fernández e Caicedo; Jadon Sancho, Cole Palmer, Madueke; Jackson.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: John Brooks-ING

🚩 VAR: Stuart Attwell-(ING)