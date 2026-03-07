Yamal decide, e Barcelona segue isolado na liderança de La Liga
Jovem do Barça marca golaço em vitória no sufoco
O Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 pela 27ª rodada de La Liga. Em duelo disputado no San Mamés, no país Basco, o Barça teve vida difícil para superar os donos da casa, mas com golaço de Lamine Yamal, os comandados por Hansi Flick conseguiram um grande resultado para manter a vantagem de quatro pontos na liderança de La Liga.
Com a vitória, o Barcelona soma 67 pontos, contra 63 do Real Madrid. Já o Athletic Bilbao é o nono colocado, com 35 pontos, a cinco pontos do Celta de Vigo, que está na zona de classificação à Conference League.
Athletic Bilbao x Barcelona
A partida começou com superioridade do Bilbao, que teve as melhores chances nos primeiros minutos, mas esbarrou na defesa forte do Barcelona e na linha de impedimento. O Barça teve uma oportunidade com Ferran Torres já na reta final, mas o chute foi para fora.
Na segunda etapa, o Bilbao voltou melhor, mas Joan García apareceu duas vezes para defender os chutes de Oihan Sancet. O Barcelona melhorou na segunda metade, principalmente pela entrada de Raphinha no lugar de Marcus Rashford. Com o brasileiro em campo, o Barça chegou mais ao ataque e, após passe de Pedri, Lamine Yamal driblou Adama Boiro e finalizou no ângulo para abrir o placar em San Mamés.
O Bilbao tentou pressionar nos minutos finais, mas o Barcelona conseguiu assegurar a vitória e manter a liderança de La Liga por quatro pontos de vantagem ao Real Madrid, que venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, fora de casa.
Outros resultados de La Liga
Sexta-feira (6)
- Celta de Vigo 1x2 Real Madrid
Sábado (7)
- Osasuna 2x2 Mallorca
- Levante 1x1 Girona
- Atlético de Madrid 3x2 Real Sociedad
Domingo (8)
- Villarreal x Elche
- Getafe x Real Betis
- Sevilla x Rayo Vallecano
- Valencia x Alavés
- Espanyol x Real Oviedo
