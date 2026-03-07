menu hamburguer
Yamal decide, e Barcelona segue isolado na liderança de La Liga

Jovem do Barça marca golaço em vitória no sufoco

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
19:15
Lamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
imagem cameraLamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
O Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 pela 27ª rodada de La Liga. Em duelo disputado no San Mamés, no país Basco, o Barça teve vida difícil para superar os donos da casa, mas com golaço de Lamine Yamal, os comandados por Hansi Flick conseguiram um grande resultado para manter a vantagem de quatro pontos na liderança de La Liga.

Com a vitória, o Barcelona soma 67 pontos, contra 63 do Real Madrid. Já o Athletic Bilbao é o nono colocado, com 35 pontos, a cinco pontos do Celta de Vigo, que está na zona de classificação à Conference League.

Athletic Bilbao x Barcelona

A partida começou com superioridade do Bilbao, que teve as melhores chances nos primeiros minutos, mas esbarrou na defesa forte do Barcelona e na linha de impedimento. O Barça teve uma oportunidade com Ferran Torres já na reta final, mas o chute foi para fora.

Na segunda etapa, o Bilbao voltou melhor, mas Joan García apareceu duas vezes para defender os chutes de Oihan Sancet. O Barcelona melhorou na segunda metade, principalmente pela entrada de Raphinha no lugar de Marcus Rashford. Com o brasileiro em campo, o Barça chegou mais ao ataque e, após passe de Pedri, Lamine Yamal driblou Adama Boiro e finalizou no ângulo para abrir o placar em San Mamés.

O Bilbao tentou pressionar nos minutos finais, mas o Barcelona conseguiu assegurar a vitória e manter a liderança de La Liga por quatro pontos de vantagem ao Real Madrid, que venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, fora de casa.

Lamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
Lamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Outros resultados de La Liga

Sexta-feira (6)

  • Celta de Vigo 1x2 Real Madrid

Sábado (7)

  • Osasuna 2x2 Mallorca
  • Levante 1x1 Girona
  • Atlético de Madrid 3x2 Real Sociedad

Domingo (8)

  1. Villarreal x Elche
  2. Getafe x Real Betis
  3. Sevilla x Rayo Vallecano
  4. Valencia x Alavés
  5. Espanyol x Real Oviedo

