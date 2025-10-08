Jornal europeu afirma que ‘algo mudou’ em Vini Jr: ‘Jeito de ser’

O jornal espanhol "Marca" publicou nesta semana uma análise sobre o momento de Vini Jr no Real Madrid e destacou que “algo mudou” no jogador brasileiro. Segundo o veículo, a transformação vai além do aspecto técnico: trata-se de uma mudança de comportamento e mentalidade que o fez reencontrar o melhor futebol e o prazer de jogar.

Após um período de instabilidade, marcado por críticas, substituições e frustrações dentro e fora de campo, o atacante voltou a exibir a alegria e a confiança que o consagraram no futebol europeu. “Durante meses, ele pareceu inquieto, frustrado, prisioneiro de sua própria ansiedade”, escreveu o Marca. “Mas o futebol, como a vida, sempre oferece segundas chances. E Vini Jr decidiu aproveitar a dele.”

Vini Jr de volta ao topo no Real Madrid

A publicação lembra que, contra o Villarreal, Vini Jr teve “sua melhor atuação em muito tempo”, marcando dois gols e sendo decisivo na vitória do Real Madrid. Para o jornal, aquele jogo simbolizou um ponto de virada. “Tudo o que o tornava especial voltou de repente. Até seu sorriso”, destacou o texto, citando também as palavras de Xabi Alonso, atual técnico do clube: “Gosto quando vejo o Vini sorrir. Ele é muito, muito importante para a equipe e para o clube por tudo o que gera.”

O Marca aponta que o brasileiro soma cinco gols e quatro assistências em oito partidas nesta temporada, o que representa o melhor início de sua carreira profissional. Mas, além dos números, o que mais chama a atenção é a recuperação da energia e da audácia que pareciam perdidas. Para o jornal, o jogador “voltou a ser o motor ofensivo do Real Madrid”, agora ao lado de Mbappé, com quem forma uma das duplas mais temidas da Europa.

Vini Jr beijando o escudo do Real Madrid (Foto: AFP)

A mudança, segundo a publicação, também passa pela nova gestão de Xabi Alonso, que optou por uma abordagem mais direta e exigente do que a de Carlo Ancelotti. “Uma gestão tranquila, confiante e menos paternal”, descreve o texto. O treinador, de acordo com o jornal, soube calibrar o trato com o camisa 7, mantendo o respeito, mas cobrando regularidade e foco.

O Marca recorda que Vini Jr viveu momentos difíceis desde o fim de 2023, quando, após a entrega da Bola de Ouro a Rodri, passou a mostrar queda de rendimento e sinais de descontentamento. “O desempenho começou a declinar quase sem freios”, relata o jornal. A chegada de Mbappé ao Real Madrid também tirou parte do holofote do brasileiro, que precisou se adaptar a uma nova dinâmica ofensiva.

Agora, com a temporada 2025/26 em andamento, o cenário é outro. Vini Jr lidera estatísticas importantes na La Liga: é o jogador com mais dribles certos, mais chances criadas e mais incursões na área entre os atletas das cinco principais ligas europeias. De acordo com dados da plataforma Olocip, o atacante contribuiu diretamente para 4,82 gols acima do esperado – número que o coloca entre os mais influentes do continente.

Mas o que mais impressiona, segundo o jornal, é o amadurecimento emocional do brasileiro. “Hoje, parece que o brasileiro aprendeu a conviver com tudo ao seu redor sem deixar que isso o defina. E talvez seja aí que esteja a verdadeira mudança”, diz o texto.

O Marca também relembra o desabafo de Carlo Ancelotti na temporada passada, quando o técnico defendeu seu ex-comandado das críticas e ataques racistas: “Nunca vi um jogador ser tão perseguido quanto Vini Jr”, disse o treinador. Agora, o próprio jogador parece ter encontrado um equilíbrio para lidar com tudo isso – e voltar a se divertir com a bola nos pés.

Mais do que um retorno técnico, a análise espanhola aponta para uma transformação pessoal. O sorriso, antes ausente, virou símbolo dessa nova fase. “É a imagem de um jogador que suportou mais pressão, mais golpes e mais injustiças do que muitos em toda a carreira”, escreveu o Marca. “Agora, com serenidade e confiança, ele voltou a ser ele mesmo.”

