PSG desmente Federação Francesa sobre lesão de atacante; veja
FFF informou corte de jogador por lesão na coxa
- Matéria
- Mais Notícias
O estado de saúde de um jogador causou um atrito entre a Federação Francesa de Futebol e o PSG na última segunda-feira (6). A FFF divulgou o corte do atacante Bradley Barcola alegando uma lesão crônica na coxa, o que o Paris diz desconhcer, além de ter cobrado confidencialidade médica por parte da organização.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiro ex-PSG revela por que o trio Messi, Neymar e Mbappé não deu certo: ‘Impossível’
Futebol Internacional07/10/2025
- Futebol Internacional
Mbappé comemora gol contra o PSG e atitude viraliza: ‘Diante de seus olhos’
Futebol Internacional05/10/2025
- Futebol Internacional
Francês manda recado para Argentina e Espanha: ‘Não nos assustam’
Futebol Internacional08/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Bradley Barcola se apresentou junto do restante da seleção francesa na segunda-feira (6) para o início da preparação para enfrentar Azerbaijão e Islândia nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2026. A partir disso, a Federação Francesa de Futebol divulgou que exames foram realizados pelo médico da equipe, que detectaram uma lesão antiga no tendão da coxa direita do atacante do PSG. A FFF especificou que a contusão teria ocorrido no duelo do Paris contra a Atalanta, pela Champions League, em 17 de setembro. Assim, Didier Deschamps decidiu cortar Barcola e convocar Florian Thauvin, do Lens.
Porém, após algumas horas, o PSG se pronunciou nas redes sociais e mostrou surpresa com o comunicado da Federação. O clube afirmou que enviou um relatório médico para a FFF sobre Barcola após o último confronto da equipe, no último domingo (5) contra o Lille. Neste, não apontava nenhuma lesão crônica.
Veja o comunicado completo do PSG
"O Paris Saint-Germain ficou surpreso ao saber do comunicado de imprensa publicado pela Federação Francesa de Futebol na segunda-feira, 6 de outubro, sobre a saúde de Bradley Barcola. As informações publicadas neste comunicado de imprensa não correspondem de forma alguma às informações médicas comunicadas pelas equipes médicas do Paris Saint-Germain. Antes do encontro e após a partida da 7ª rodada da Ligue 1 contra o Lille, o Paris Saint-Germain enviou à equipe francesa um relatório médico sobre Bradley Barcola, que não indicou nenhuma lesão crônica após a partida contra a Atalanta. O Paris Saint-Germain também insiste que a confidencialidade médica deve ser respeitada para o bem de todas as partes."
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias