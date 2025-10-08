menu hamburguer
PSG desmente Federação Francesa sobre lesão de atacante; veja

FFF informou corte de jogador por lesão na coxa

Gabriel Mota
Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)
Houve um atrito entre a Federação Francesa de Futebol e o PSG sobre a saúde de Bradley Barcola.
A FFF cortou Barcola alegando uma lesão crônica na coxa, o que o PSG nega.
Barcola se juntou à seleção para as Eliminatórias da Copa de 2026, mas foi cortado por Didier Deschamps.
O estado de saúde de um jogador causou um atrito entre a Federação Francesa de Futebol e o PSG na última segunda-feira (6). A FFF divulgou o corte do atacante Bradley Barcola alegando uma lesão crônica na coxa, o que o Paris diz desconhcer, além de ter cobrado confidencialidade médica por parte da organização.

Bradley Barcola se apresentou junto do restante da seleção francesa na segunda-feira (6) para o início da preparação para enfrentar Azerbaijão e Islândia nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2026. A partir disso, a Federação Francesa de Futebol divulgou que exames foram realizados pelo médico da equipe, que detectaram uma lesão antiga no tendão da coxa direita do atacante do PSG. A FFF especificou que a contusão teria ocorrido no duelo do Paris contra a Atalanta, pela Champions League, em 17 de setembro. Assim, Didier Deschamps decidiu cortar Barcola e convocar Florian Thauvin, do Lens.

Porém, após algumas horas, o PSG se pronunciou nas redes sociais e mostrou surpresa com o comunicado da Federação. O clube afirmou que enviou um relatório médico para a FFF sobre Barcola após o último confronto da equipe, no último domingo (5) contra o Lille. Neste, não apontava nenhuma lesão crônica.

Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)
Barcola foi um dos destaques do PSG em 2024/25 e é convocado regularmente para a seleção francesa (Foto: Franck Fife/AFP)

Veja o comunicado completo do PSG

"O Paris Saint-Germain ficou surpreso ao saber do comunicado de imprensa publicado pela Federação Francesa de Futebol na segunda-feira, 6 de outubro, sobre a saúde de Bradley Barcola. As informações publicadas neste comunicado de imprensa não correspondem de forma alguma às informações médicas comunicadas pelas equipes médicas do Paris Saint-Germain. Antes do encontro e após a partida da 7ª rodada da Ligue 1 contra o Lille, o Paris Saint-Germain enviou à equipe francesa um relatório médico sobre Bradley Barcola, que não indicou nenhuma lesão crônica após a partida contra a Atalanta. O Paris Saint-Germain também insiste que a confidencialidade médica deve ser respeitada para o bem de todas as partes."

