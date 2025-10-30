Treinador do Liverpool cita Estêvão ao refletir sobre seu elenco

Após substituições, o Liverpool teve seis adolescentes em campo durante a partida.

Liverpool perdeu para o Crystal Palace por 3 a 0 nas oitavas da Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool sofreu mais um baque na última quarta-feira (29) ao perder para o Crystal Palace por 3 a 0, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, em pleno Anfield. Após a eliminação, Arne Slot refletiu sobre o seu elenco e comparou com Manchester City e Chelsea, citando até o brasileiro Estêvão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Vi o onze inicial do Manchester City e eles não tinham nenhum titular do fim de semana, mas parecia o melhor time deles. Isso é um pouco revelador. O Chelsea pode contratar o Estêvão… e depois que eu fiz duas substituições hoje à noite, tínhamos seis adolescentes em campo", comparou Arne Slot.

continua após a publicidade

O treinador do Liverpool submeteu seu elenco a comparações diante dos desfalques que teve para a partida e o excesso de jovens como soluções imediatas. Na derrota para o Palace, os jovens Wellity Lucky, Kieran Morrison, Trey Nyoni, Amara Nallo, Rio Ngumoha e Trent Kone-Doherty estiveram em campo. Todos com idade abaixo dos 19 anos. Entre os experientes, estiveram Robertson, Kerkez, Endo, Joe Gomez e Federico Chiesa.

Arne Slot no comando do Liverpool frente ao Arsenal, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Má fase continua em Anfield

A derrota para o Crystal Palace é a sexta do Liverpool nas últimas sete partidas englobando todas as competições. A única vitória neste período foi contra o Eintracht Frankfurt, pela Champions League.

continua após a publicidade

Crystal Palace 2 x 1 Liverpool - Premier League

Galatasaray 1 x 0 Liverpool - Uefa Champions League

Chelsea 2 x 1 Liverpool - Premier League

Liverpool 1 x 2 Manchester United - Premier League

Eintracht Frankfurt 1 x 5 Liverpool - Uefa Champions League

Brentford 3 x 2 Liverpool - Premier League

Liverpool 0 x 3 Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial