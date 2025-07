Com Sergio Ramos, Jardine comanda seleção da Liga MX contra astros da MLS

Com Sergio Ramos no elenco, André Jardine comanda a seleção da Liga MX contra astros da MLS no All Star Game, nesta quarta-feira (23). Essa é a segunda vez em que o brasileiro tem a oportunidade de dirigir a equipe do Campeonato Mexicano no encontro anual entre as duas principais ligas do continente.

Em grande fase no México, André Jardine acumula seis títulos conquistados em dois anos à frente do América-MEX. Nas duas temporadas, o comandante foi eleito o melhor treinador do país devido aos grandes resultados.

- É muito bom estar de volta e ver esse reconhecimento não apenas ao meu trabalho, mas da Liga MX como um todo. Será uma ocasião especial para desfrutarmos e reunirmos o que as duas ligas têm de melhor, mostrando a força das equipes mexicanas e de um campeonato muito forte.

Embora Jardine conta com Sergio Ramos entre os astros da Liga MX, James Rodríguez desfalcará o elenco do técnico brasileiro. O colombiano não foi liberado pelo León para atuar contra os principais nomes da MLS.

- Temos muitas opções para montar o time e certamente será uma bela festa para os torcedores aproveitarem e, independentemente da equipe que torçam, se sentirem representados e orgulhosos. Esse é meu objetivo.

O confronto entre os astros da Liga MX contra os da MLS acontece nesta quarta-feira (23), às 22h (de Brasília), no Q2 Stadium, em Austin, no Texas.

