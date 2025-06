Ex-Real Madrid aponta favoritos inusitados à Bola de Ouro

Multicampeão por Real Madrid e Valencia nos anos 90 e 2000, o ex-goleiro Santiago Cañizares surpreendeu com a escolha dos favoritos ao prêmio da Bola de Ouro. No programa espanhol "Despierta San Francisco", da Rádio Marca, ele tirou Dembélé e Yamal da jogada para colocar Vitinha e Hakimi, campeões da Champions e destaques do PSG, na conversa dos melhores do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Não consigo ver Dembélé como candidato, ele fez uma boa temporada, Luis Enrique o melhorou; quanto ao Lamine, vamos ver do que ele é capaz na Nations League. Acho que haverá outros anos em que não haverá discussão sobre ele, mas este ano faltam um pouco mais de estatísticas, e ele não jogou a final da Champions. Achraf fez uma temporada impressionante, Vitinha é o líder do PSG em termos de jogo. Para mim, tem que estar entre Vitinha e Achraf (Hakimi) — disse Santiago Cañizares, ex-goleiro do Real Madrid, sobre favoritos à Bola de Ouro.

continua após a publicidade

Vitinha e Hakimi foram alguns dos principais nomes da campanha do PSG ao título inédito da Champions League. Na decisão europeia, a equipe francesa comandada pelo técnico Luis Enrique aniquilou a Inter de Milão, em goleada por 5 a 0. Hakimi, Doué (2), Kvaratskhelia e Mayulu anotaram os tentos da goleada em Munique.

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Porém, Yamal e Dembélé são destaques de suas respectivas seleções: Espanha e França, que possuem duas jovens gerações da mais alta prateleira do futebol internacional. As equipes, inclusive, terão os caminhos cruzados em batalha por uma vaga na decisão da Nations League.

continua após a publicidade

Onde assistir Espanha x França pela Nations League?

Fortes candidatos ao prêmio de melhor do mundo, Yamal e Dembélé podem decidir a gratificação nesta quinta-feira (5). A partida entre Espanha e França acontece às 16h (de Brasília), no MHPArena, em Stuttgart, em duelo válido pela semifinal da Nations League. A transmissão ocorre ao vivo pelos serviços ESPN/Disney+ e SporTV.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.