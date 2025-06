Alvo do Real Madrid se declara a Xabi Alonso: ‘Se ele me ligar’

Uma nova era começou no Real Madrid com o novo técnico Xabi Alonso. Ídolo do clube como jogador e referência para uma geração de meio-campistas, o espanhol chama atenção de possíveis atletas no mercado que sonham em fazer parte do projeto galático merengue comandado por ele. É o caso de Martín Zubimendi, jogador da Real Sociedad e da seleção espanhola.

O volante de 26 anos concedeu entrevista coletiva à Rádio Nacional da Espanha durante o período de treinamento da Fúria. Na prévia, Zubimendi foi questionado sobre seu futuro no clube de San Sebastián e uma possível convocação de Xabi Alonso para atuar no Real Madrid. Na fala, ele relembrou o período que trabalhou ao lado do treinador, no time B da Real Sociedad.

— Sempre disse que ele era meu ídolo e que, para mim, foi um golpe de sorte poder treinar o time reserva em um ano tão importante — disse o meio-campista.

Em seguida, o jogador não quis fechar as portas para o time de Madri, liderado por Xabi. Atualmente, Zubimendi tem vínculo com a Real Sociedad até 2027 e uma cláusula de rescisão de até 60 milhões de euros.

— E se ele (Xabi) me ligar agora? Não gosto de falar sobre essas hipóteses. Prefiro falar do presente, porque também acho que seria desrespeitoso responder do centro de treinamento — completou o espanhol.

Zubimendi: alvo do mercado internacional 👀

Alvo do Real Madrid, Zubimendi esteve relacionado a outro gigante do futebol mundial nesta janela de transferências: o Arsenal, da Inglaterra. O espanhol seria o primeiro reforço dos Gunners para a próxima temporada, em transferência realizada por meio do pagamento da multa rescisória.

Zubimendi ingressou nas categorias de base da Real Sociedad em 2011, aos 12 anos. Subiu para o time C em 2016 e fez sua estreia pelo time principal em 28 de abril de 2019. Posteriormente, tornou-se um o principal pilar de equilíbrio da equipe.

Em 2024, foi convocado para a Eurocopa, além de participar das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Até o momento, participou de 15 partidas e marcou um gol com a camisa da seleção principal.

