Pai de Lamine Yamal está ‘fora de perigo’ e em casa após ser esfaqueado na Espanha

Pai de Lamine Yamal é muito ativo nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 17:54 • Redação do Lance!

Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, atacante de 17 anos do Barcelona, foi esfaqueado nesta quarta-feira (14), em um estacionamento do município espanhol Mataró. Ele foi encaminhado para o hospital Can Ruti de Badalona, onde ficou sob cuidados, e já está em casa, de alta e sem risco de vida. A informação do caso, noticiada inicialmente pelo La Vanguardia, foi aprofundada pelo portal Relevo.

Segundo a unidade de investigação local, um grupo de testemunhas já foi identificado, e de acordo com o veículo espanhol, fontes não deram certeza sobre as circunstâncias exatas do crime.

O motivo teria sido uma briga anterior entre o pai do prodígio de La Masia e um dos suspeitos. A mídia espanhola ainda não divulgou informações complementares sobre o caso. Porém, Mounir está 'fora de perigo' e já retornou para casa, onde se recupera do incidente.

Yamal e seu pai foram um capítulo à parte na Eurocopa 2024. (Foto: Reprodução/Instagram)