Oscar no São Paulo: como foi a última temporada na China?

O São Paulo está perto de fechar o seu primeiro reforço para a próxima temporada: Oscar Emboaba. Formado em Cotia, o jogador de 33 anos deve retornar ao Tricolor após 14 anos. Em 2024, o meia foi um dos principais jogadores do continente asiático.

Por títulos e desempenho individual, Oscar viveu uma das melhores temporadas da carreira em 2024. O camisa 8 venceu a Superliga Chinesa desta temporada, além de ter 16 bolas na rede e distribuir 27 passes para gol ao longo do ano.

Números do Oscar em 2024 pelo Shanghai Port

40 jogos (39 titular) 16 gols 27 assistências 81 mins para participar de gol 191 passes decisivos (4.78 por jogo) 35 grandes chances criadas 82% de acerto nos passes 166 bolas longas certas (67%) 44 finalizações certas (45%) 69 dribles certos (60%) 207 bolas recuperadas (5.18 por jogo) 203 duelos ganhos (50%) 8.37 nota Sofascore

Ao todo, Oscar tem 77 gols e 141 assistências em 248 partidas pelo Shanghai Port, entre os anos de 2017 e 2024. Por títulos, o brasileiro conquistou a Superliga Chinesa três vezes (2018, 2023 e 2024) e a Supercopa da China em 2019.

Revelado pelo São Paulo, ele teve passagens por Internacional e Chelsea antes da experiência no futebol chinês. Em 2009, o jogador era visto como uma grande promessa de Cotia. Porém, o jogador entrou em atrito com a direção da época e pediu uma rescisão de contrato com o Tricolor na justiça.

