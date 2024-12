Manchester United é ‘humilhado’ por brasileiro na Premier League

O Manchester United perdeu em casa para o Bournemouth neste domingo (22), pela 17ª rodada da Premier League, no Old Trafford. Evanílson, camisa 9 dos Cherries, fez linda jogada no terceiro gol da equipe.

Manchester United 0x3 Bournemouth

No primeiro tempo, o Manchester United manteve o controle das ações ofensivas da partida sem perigo, enquanto o Bournemouth foi mais eficiente. Apesar de boa partida de Bruno Fernanades e Diallo, o goleiro Kepa foi o melhor jogador dos 45 minutos iniciais. Em bola parada, o zagueiro Huijsen desviou de cabeça abrir o placar a favor do time visitante.

Na segunda etapa, Kluivert marcou de pênalti aos 61 minutos, após Mazraoui derrubar o ponta holandês. Dois minutos depois, Evanílson fez grande jogada individual em transição do meio-campo para o ataque, e passou para Ouattara. Em seguida, ele fez encontrou Semenyo dentro da área para finalizar o resultado.

Com o resultado, o United segue com 22 pontos, em 13º lugar, enquanto o Bournemouth alcança os 28, na quinta colocação, e cola no G-4. No Boxing Day, os Red Devils encaram o Wolverhampton pela Premier League no dia 26, no Molineux Stadium. Pela mesma rodada no Vitality Stadium, os Cherries recebem o Crystal Palace às 12h (Brasília).