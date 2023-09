SEM BRILHAR

A equipe do Osasuna vive um começo de temporada dentro do planejado. O time não planeja correr riscos pelo rebaixamento, mas o sonho de disputar uma competição europeu em 2024-25 é tratado como distante. Atualmente, os Rojillos ocupam a 12ª colocação, com sete pontos em seis partidas. O início foi animador, com duas vitórias em três jogos, mas a queda nos play-offs da Conference League, diante do Club Brugge, parecem ter minado a confiança dos comandados de Jagoba Arrasate. Depois da eliminação, são três tropeços seguidos; um triunfo diante do Atleti poderia recolocar a equipe de Pamplona no caminho certo.