“Temos uma batalha muito bonita para ser o número 1 do mundo, principalmente depois do ótimo desempenho que Novak teve nos Estados Unidos. No momento ele é o número um, então venho aqui com motivação extra para tentar trazê-lo de volta e ficar em primeiro lugar na corrida... Como eu disse, é algo que tenho em mente toda vez que estou treinando, penso em isso em todos os torneios. Também não é obrigatório recuperá-lo, mas temos que traçar metas para o ano. Para mim, a posição de número 1 é um dos meus principais objetivos, por isso nestes grandes torneios vou empenhar-me, tentar fazer bem para estar perto e recuperá-la", disse o espanhol que só tem chances para o fim de outubro caso vá bem nos torneios chineses e também em Paris e no ATP World Finals.