Agora, Ingrid segue para a disputa do WTA 1000 de Pequim, na China, que começa no domingo, ao lado de Luisa Stefani, 10ª do mundo, e na sequência disputa o WTA 500 de Zhengzhou, também na China e com Stefani. As duas foram campeãs juntas no fim do ano passado no WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai.