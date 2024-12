Chelsea derrotou o Shamrock Rovers por 5 a 1, em Stamford Bridge, e terminou a Fase de Liga da Conference League com 100% de aproveitamento. Unindo desempenho, resultado e quebra de recordes, os Blues despontam como o maior favorito em uma competição europeia na história.

Favoritismo do Chelsea

O vice-líder da Premier League, não teve nenhuma dificuldade na Fase de Liga da Conference. O único susto até aqui, foi na fase anterior, onde os Blues, após vencerem o Servette no jogo de ida por 2 a 0, perderam por 2 a 1 na volta.

Um dos fatores que corroboram para o favoritismo do Chelsea, é o abismo financeiro do time londrino para os outros. Times como: Real Betis, Fiorentina, Copenhagen e Panathinaikos, têm algum poderio aquisitivo, porém, não o suficiente para bater de frente com os Blues.

Vale ressaltar que Maresca optou por não inscrever Cole Palmer, Romeo Lavia e Wesley Fofana na Fase de Liga da competição. Além disso, titulares da equipe como: Robert Sanchéz, Moisés Caicedo, Nicolas Jackson e Levi Colwill, sequer entraram em campo.

Tanto na Champions, quanto na Europa League, e até mesmo na Conference, nunca um time esteve tão a frente dos demais. A qualidade dos jogadores chama a atenção de todos, mas o desempenho da equipe e a facilidade com que chegam ao resultado, é o que transforma o Chelsea no maior favorito em uma competição europeia na história.

Chelsea na Conference League 2024

Primeira rodada: Chelsea 4 x 2 Gent

4 x 2 Gent Segunda rodada: Panathinaikos 1 x 4 Chelsea

Terceira rodada: Chelsea 8 x 0 Noah

8 x 0 Noah Quarta rodada: Heidenheim 0 x 2 Chelsea

Quinta rodada: Astana 1 x 3 Chelsea

Sexta rodada: Chelsea 5 x 1 Shamrock Rovers

Primeiro colocado da Fase de Liga; 18 pontos conquistados; 6 vitórias; 0 derrotas; 26 gols marcados; cinco gols sofridos; 21 de saldo de gols.

Recordes em competições europeias

Maior margem em um jogo: Liverpool 8 x 0 Beşiktaş, Real Madrid 8 x 0 Malmö e Chelsea 8 x 0 Noah Gols marcados numa fase de grupos/fase de liga: 26 gols (Chelsea)

Transformação do Chelsea

Nos últimos anos, o Chelsea passou por uma reformulação completa. Começando pela venda do clube, em 2022, ao Todd Boehly - magnata americano, dono do Los Angeles Dodgers, clube de beisebol da MLB. Em paralelo, o time inglês adotou uma postura mais agressiva no mercado de transferências, visando a contratação de jovens jogadores.

No entanto, os resultados não vieram do dia para a noite, e o Chelsea teve que passar por um período de transição. Em meio a tropeços e eliminações, a equipe comandada por Mauricio Pochettino terminou na sexta colocação da Premier League 23/24, garantindo apenas uma vaga na Conference League.

A virada de chave para o time de Londres foi a chegada do treinador italiano Enzo Maresca. Campeão da Championship com o Leicester City na temporada passada, o comandante, de 44 anos, deu outra cara ao time dos Blues.

Sem dúvidas, a principal mudança foi no fim da "Palmer dependência". Os jogadores democratizaram mais as responsabilidades em campo e isso fez com que o futebol do camisa 20 crescesse ainda mais. Pontos como: controle de jogo e aumento na criação de oportunidades de gol também figuram como uma das assinaturas do trabalho do italiano à frente do Chelsea.

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)

