O Wolverhampton-ING oficializou, nesta quinta-feira (19), a contratação do técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. O português assinou um contrato válido até o final do primeiro semestre de 2026 e chega para substituir Gary O'Neil, demitido após derrota para o Ipswich Town em casa, pela Premier League.

continua após a publicidade

➡️ John Textor fica para trás em negociação com clube inglês

Vítor terá um desafio grande pela frente. São 11 derrotas em 16 partidas na competição, levando os Wolves a ocupar apenas a 19ª colocação do Campeonato Inglês. Atualmente, são cinco pontos de desvantagem em relação ao Leicester, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

- Esse é um momento desafiador para o clube, e queremos agradecer a Vítor por assumir essa responsabilidade. Temos completa confiança em sua habilidade para nos colocar de volta nos trilhos, junto com os jogadores e o staff, e todo o clube estará lhe dando apoio para alcançar o sucesso - afirmou Jeff Shi, presidente do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📋 Corinthians e Flamengo: as passagens de Vítor Pereira no Brasil

Vítor Pereira começou sua trajetória com técnico nas categorias de base de times portugueses, como Padroense e Porto. Após rodar o país lusitano, teve experiências em equipes do exterior, como Al-Ahli, Olympiacos e duas passagens no Fenerbahçe. Em fevereiro de 2022, chegou ao Corinthians, onde teve boa campanha nas copas, mas caiu para o Flamengo nas quartas da Libertadores e viu pela frente o memso algoz na final da Copa do Brasil, perdendo nos pênaltis dentro do Maracanã.

Após alegar doença familiar ao final do ano, Vítor deixou o Corinthians, mas de forma polêmica, foi anunciado ainda em dezembro como novo comandante do próprio Flamengo, substituindo Dorival Júnior. Entretanto, em menos de três meses, passou por sucessivas decepções, perdendo o Cariocão, a Supercopa Brasileira, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes, e em suma, foi demitido. Antes do acerto com os Wolves, estava no Al Shabab, da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Para acompanhar todas as notícias de futebol internacional, acesse o Lance! e fique por dentro em tempo real

Vítor Pereira teve passagens por Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

🔰 Quais brasileiros Vítor Pereira vai comandar no Wolverhampton?

Atualmente, o elenco dos Wolves conta com quatro jogadores do Brasil: André, ex-Fluminense; João Gomes, ex-Flamengo; Matheus Cunha, com passagem pelo Atlético de Madrid; e Pedro Lima, revelado na base do Sport. O centroavante ex-colchonero é quem vem se salvando na temporada negativa, com 11 participações em gol até o momento em 2024-25.