Lamine Yamal leva presentes de Natal antecipado para a base do Barcelona

Lamine Yamal, jovem talento do Barcelona, presenteou os residentes de La Masia com fones de ouvido da marca Beats nesta semana (19 de dezembro de 2024). O centro de formação do clube, onde Yamal viveu antes de se mudar para perto da Ciutat Esportiva Joan Gamper há dois meses, foi o local escolhido para a distribuição dos mais de 100 fones.

continua após a publicidade

➡️ Clube da Premier League anuncia contratação de ex-Flamengo e Corinthians

Cada um acompanhado de um cartão assinado por Yamal com a mensagem: “Para que desfrutem da música”, seguido de emojis. Este gesto reforça os valores de camaradagem e apoio mútuo no clube.



A música tem um papel importante na vida de Yamal, servindo como inspiração antes dos jogos. O atacante tem um ritual pré-jogo que inclui ouvir Morad, seu artista favorito, além de ritmos latinos, afro e brasileiros.

Sua relação com a Beats começou há alguns meses, quando a empresa se tornou sua patrocinadora. A marca chegou a criar fones personalizados para Yamal, refletindo sua essência e trajetória, incluindo grafites inspirados na quadra onde cresceu jogando futebol.



O presente foi recebido com entusiasmo pelos jovens de La Masia, valorizando não apenas o aspecto material, mas também a proximidade e o carinho de Yamal. Este ato de generosidade destaca a importância de lembrar das origens e apoiar aqueles em caminhos similares.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional