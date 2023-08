Scarpa agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais e afirmou estar ansioso para o início da temporada pela nova equipe. O Olympiacos conta com o brasileiro Rodinei, lateral-direito ex-Flamengo, no elenco. Na última temporada, Marcelo, que está no Fluminense, e James Rodríguez, agora no São Paulo, vestiram a camisa do maior campeão grego.