Superando todas as adversidades, a Inglaterra mostrou mais um vez o motivo de ser considerada uma das grandes escolas do futebol mundial. Agora, as Lionesses vão em busca do primeiro título de sua história na Copa do Mundo Feminina e enfrentam a Espanha de Alexia Putellas no próximo domingo (20), às 7h (de Brasília), no mesmo estádio em que bateram as australianas.