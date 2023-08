RESISTENTE O SUFICIENTE

A equipe do Nottingham Forest conseguiu fazer história na última temporada e se manteve na primeira divisão da Inglaterra. O time brigou até as últimas rodadas para evitar o rebaixamento, e mostrou resiliência ao se sobressair contra times tradicionais, como Leicester, Leeds e Southampton. A segunda temporada na elite deve ser na mesma tendência, buscando evitar uma queda, e a primeira rodada mostrou um pouco disso. Contra o Arsenal, a equipe de Steve Cooper não mostrou um grande futebol e foi derrotada com certa facilidade, mesmo balançando as redes no fim do jogo para diminuir. Um pouco mais de lucidez e ímpeto pode ser a chave para uma equipe que, no papel, tem qualidade.