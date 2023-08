A carreira de Messi chegou ao ápice ao vencer a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com a Argentina, após bater na trave em 2014, quando saiu derrotado para a Alemanha. Além disso, o camisa 10 foi eleito sete vezes o melhor jogador do mundo, mas conta que o título individual nunca foi maior do que as conquistas coletivas.