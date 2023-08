O time do zagueiro brasileiro Renan Alves, o Barito Putera, começou esta temporada na Indonésia em alta. Com oito rodadas disputadas até aqui, o Barito Putera ocupa a 4ª posição com 14 pontos, sendo dois a menos que o líder Madura United. O jogador, que já passou pelo futebol de Portugal, Malásia e México, comemorou o desempenho alcançado pelo grupo.