Brasileiro marca, e Brentford afunda West Ham na Premier League

O Brentford derrotou o West Ham por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), em partida válida pela oitava rodada da Premier League. Em partida disputada no Estádio Olímpico, em Londres (ING), as Abelhas dominaram os donos da casa e, com gol do brasileiro Igor Thiago e de Mathias Jensen, voltaram a vencer na competição após derrota ao Manchester City.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Brentford ocupa a 13ª colocação, com 10 pontos conquistados, com três vitórias, um empate e quatro derrotas. Já o West Ham segue afundado na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com quatro pontos, na qual apenas venceram e empataram uma vez e perderam em seis partidas.

continua após a publicidade

Como foi West Ham x Brentford?

Em casa, o West Ham partiu para cima do Brentford, mas não conseguiram passar pelo goleiro Caoimhin Kelleher, que fez grandes defesas. Após sobreviver a pressão inicial, as Abelhas começaram a dominar o jogo e tiveram chance com Dango Ouattara, que acertou a trave em cabeceio. Porém, em ataque verticalizado, Kevin Schade rolou para Igor Thiago, que finalizou firme e abriu o placar. Na comemoração, o brasileiro foi em direção ao treinador Keith Andrews e o abraçou. No lance seguinte, o atacante balançou as redes novamente, mas foi marcado impedimento no lance anterior.

Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Na segunda etapa, o Brentford seguiu superior, principalmente no domínio da posse de bola. Já nos acréscimos, com o estádio vazio, em meio a protestos da torcida do West Ham pela má fase da equipe, Keane Lewis-Potter recebeu lançamento pelo lado direito, foi a linha de fundo, e cruzou rasteiro para Mathias Jensen. O meia dominou e em bela finalização, superou Alphonse Aréola e marcou o segundo gol das Abelhas, que deu números finais ao jogo.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Brentford volta aos gramados no sábado (25), às 16h (de Brasília), contra o Liverpool, no Gtech Community Stadium, em Londres (ING). Já o West Ham visita o Leeds United, no Elland Road, em Leeds (ING), na sexta-feira (24), 16h (de Brasília).

Quem é Igor Thiago?

Igor Thiago nasceu em Gama, no Distrito Federal. Sua primeira chance veio nas categorias de base do Futebol Clube Verê, no interior do Paraná, onde começou a se destacar. O desempenho chamou a atenção do Cruzeiro, que o integrou à base e depois ao time profissional. Pelo clube mineiro, Igor disputou cerca de 64 partidas e marcou 10 gols.

➡️Web reage à atuação de ex-Cruzeiro contra Manchester United: ‘Seleção’

Em 2022, foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária. Igor conseguiu se firmar e teve grande destaque na temporada 2022/23, quando marcou cerca de 20 gols em 50 jogos.

Em julho de 2023, Igor Thiago foi vendido para o Club Brugge, da Bélgica, por 8 milhões de euros. No clube belga, foi o brasileiro com mais gols marcados na temporada europeia em determinado momento. Suas atuações chamaram atenção de clubes da Premier League, e em julho de 2024 o Brentford, anunciou sua contratação. Na temporada atual, o atacante tem cinco gols em sete partidas com a camisa 9 dos Bees.

Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.