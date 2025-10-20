O calendário de mais uma temporada regular da MLS chegou ao fim e, desta vez, um dos principais destaques foi um jogador conhecido do torcedor brasileiro: Gabriel Pirani, do DC United. Em sua terceira temporada nos Estados Unidos, o meia somou oito gols e três assistências em 29 partidas, registrando os melhores números de sua carreira até aqui.

— Foi uma temporada muito especial, talvez a mais completa da minha carreira. Consegui me adaptar cada vez mais ao estilo de jogo dos Estados Unidos, e isso se refletiu nos números e nas atuações dentro de campo. Vejo isso como um processo natural, hoje já sou um jogador mais experiente, que sabe escolher melhor as tomadas de decisão e encontrar os espaços certos no campo. Se, por um lado, não conseguimos atingir nossos objetivos coletivos, que eram o mais importante, por outro pude ter mais minutagem e desenvolver ainda mais o meu futebol — afirmou o atleta de 23 anos.

Revelado nas categorias de base do Santos e com passagens por Cuiabá e Fluminense — onde marcou o gol do título da Taça Guanabara de 2023 — Pirani chegou ao futebol norte-americano em 2023, inicialmente emprestado ao DC United pelo Santos. Pouco tempo depois, teve seus direitos adquiridos de forma definitiva pela equipe da cidade de Washington e viveu experiências que nem imaginava, como dividir o campo com Messi e dar assistências a Benteke.

— Sem dúvidas, são momentos que marcam e ajudam a construir minha carreira até aqui. Dividir o campo com Messi era um sonho que carregava desde pequeno e que, graças a Deus, se tornou realidade. Aqui no DC United também jogo ao lado do Benteke, outro jogador fora da curva, com grande bagagem no futebol mundial. Cheguei aos Estados Unidos com muitas expectativas e fui me adaptando aos poucos. Hoje posso dizer que estou completamente acostumado ao estilo de jogo daqui, que é cada vez mais rápido e intenso, especialmente pelo perfil dos atletas jovens que vêm jogar na MLS — comentou.

Messi e Jordi Alba, do Inter Miami, conversam com Gabriel Pirani e Antley, do FC United (Foto: Divulgação / DC United)<br><br>

Além de sua trajetória em clubes, Gabriel Pirani também acumula passagens pela Seleção Brasileira e foi uma das peças importantes na conquista dos Jogos Pan-Americanos de 2023. O contrato do meia com o DC United é válido até o final de 2025, com opção de renovação automática pelo clube.

Temporada de Gabriel Pirani

Jogos: 28 Titular: 22 Minutos por jogo: 68 Total de minutos jogados: 1901 Gols: 7 Assistências: 3

