Deco anuncia decisão importante do Barcelona no mercado

Diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco anunciou que o clube catalão não irá mais contratar atletas na temporada. Em entrevista à rádio espanhola "Cadena SER", o luso-brasileiro revelou que trazer reforços na janela do inverno europeu não está nos planos.

— Fizemos tudo o que queríamos e podíamos no mercado de transferências de verão. Contratar no mercado de inverno não está nos nossos planos — disse Deco.

O dirigente ressaltou a prioridade do presidente Joan Laporta e da comissão técnica, liderada por Hansi Flick, é recuperar jogadores que já estão no plantel blaugrana.

No mercado, o Barcelona anunciou as contratações de Marcus Rashford, Joan García e Roony Bardghji, sendo Deco peça ativa nas operações. Apesar das poucas movimentações, o dirigente acredita que o principal objetivo foi cumprido, que era a manutenção da equipe que conquistou a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha na última temporada.

Dirigente do Barcelona, Deco concedeu entrevista exclusiva ao Lance!

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Deco também fez um balanço sobre o mercado de transferências e os planos do clube para o futuro.

Deco, diretor esportivo do Barcelona, em entrevista ao Lance! (Foto: João Brandão/Lance!)

— Nossa grande prioridade era conseguir manter o que a gente tem de bom e tentar não perder nenhum jogador importante. Conseguimos renovar os contratos de Lamine (Yamal), Raphinha e Koundé. A ideia era manter a base do time que a gente vem construindo nos últimos anos e tentar melhorar. O Joan García era um goleiro que seguíamos há um bom tempo, mas não era uma prioridade dessa janela e que acabou virando por conta das lesões do Ter Stegen no ano passado — analisou Deco.

Com o trabalho feito por Deco e pela direção do Barcelona, o clube catalão espera seguir na briga por todos os títulos na temporada, assim como foi em 2024/2025. Os Culés sonham com a Champions League, que não é vencida desde 2014/2015.

