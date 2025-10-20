menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Deco anuncia decisão importante do Barcelona no mercado

Dirigente do clube catalão revelou que não irá mais contratar atletas na temporada

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/10/2025
12:24
Deco atua como diretor esportivo do Barcelona (Foto: AFP)
imagem cameraDeco atua como diretor esportivo do Barcelona (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco anunciou que o clube catalão não irá mais contratar atletas na temporada. Em entrevista à rádio espanhola "Cadena SER", o luso-brasileiro revelou que trazer reforços na janela do inverno europeu não está nos planos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Fizemos tudo o que queríamos e podíamos no mercado de transferências de verão. Contratar no mercado de inverno não está nos nossos planos — disse Deco.

continua após a publicidade

O dirigente ressaltou a prioridade do presidente Joan Laporta e da comissão técnica, liderada por Hansi Flick, é recuperar jogadores que já estão no plantel blaugrana.

No mercado, o Barcelona anunciou as contratações de Marcus Rashford, Joan García e Roony Bardghji, sendo Deco peça ativa nas operações. Apesar das poucas movimentações, o dirigente acredita que o principal objetivo foi cumprido, que era a manutenção da equipe que conquistou a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha na última temporada.

continua após a publicidade

Dirigente do Barcelona, Deco concedeu entrevista exclusiva ao Lance!

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Deco também fez um balanço sobre o mercado de transferências e os planos do clube para o futuro.

Deco pensa em despedida para Messi no Barcelona e elogia Lamine Yamal em entrevista ao Lance!
Deco, diretor esportivo do Barcelona, em entrevista ao Lance! (Foto: João Brandão/Lance!)

— Nossa grande prioridade era conseguir manter o que a gente tem de bom e tentar não perder nenhum jogador importante. Conseguimos renovar os contratos de Lamine (Yamal), Raphinha e Koundé. A ideia era manter a base do time que a gente vem construindo nos últimos anos e tentar melhorar. O Joan García era um goleiro que seguíamos há um bom tempo, mas não era uma prioridade dessa janela e que acabou virando por conta das lesões do Ter Stegen no ano passado — analisou Deco.

— O Joan García era um goleiro que seguíamos há um bom tempo, mas não era uma prioridade dessa janela e que acabou virando por conta das lesões do Ter Stegen no ano passado. Tomamos essa decisão em uma posição que não tínhamos essa urgência há dois anos. Depois a gente achava que precisávamos de um jogador como o Rashford, que pode jogar pelo lado e por dentro. Essa era um pouco a nossa ideia. A janela foi focada nisso, achávamos que não tínhamos uma urgência de mudança a não ser que houvesse algo de última hora.

Com o trabalho feito por Deco e pela direção do Barcelona, o clube catalão espera seguir na briga por todos os títulos na temporada, assim como foi em 2024/2025. Os Culés sonham com a Champions League, que não é vencida desde 2014/2015.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias