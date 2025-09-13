Com o término da Data Fifa de setembro, as atenções se voltam novamente para o melhor do futebol mundial nas principais ligas nacionais da Europa. Fugindo do óbvio, o Lance! selecionou cinco jogos para o torcedor assistir neste fim de semana no Velho Continente — além de uma surpresa para os brasileiros ainda vivos na disputa da Libertadores.

⚪⚫ Juventus ⚔️ Inter ⚫🔵

No Brasil, o clássico entre as equipes de Milão carrega uma certa mística, impulsionada pela presença marcante de brasileiros durante a década de 2000, período em que o futebol italiano gozava de maior prestígio internacional. Ainda assim, nenhum confronto no País da Bota supera em magnitude o Derby d’Italia: Juventus x Inter de Milão. As duas maiores torcidas e os clubes mais vitoriosos da Itália se enfrentam já na terceira rodada, em busca da retomada do protagonismo nacional com a conquista do Scudetto. Os bianconeri chegam embalada por duas vitórias sem sofrer gols, enquanto os nerazzurri somam um triunfo e uma derrota. Ambas as equipes iniciam a temporada cercadas por incertezas: os bianconeri apresentam um trabalho promissor com Igor Tudor, com margem de evolução, enquanto os nerazzurri iniciam um novo ciclo sob o comando de Cristian Chivu.

📅 Data e Hora: sábado (13), às 13h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Allianz Stadium (Turim, Itália)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN

🔴 Bayern de Munique ⚔️ Hamburgo 🔵

Na Alemanha, o confronto entre Bayern de Munique e Hamburgo reúne dois mundos distintos no cenário atual, mas carrega o peso de um clássico de grande relevância histórica. Os bávaros, protagonistas habituais da Bundesliga e favoritos ao título em todas as temporadas, iniciaram a campanha com autoridade: goleou o Leipzig por 6 a 0 na estreia e, apesar de um susto no segundo tempo, superou o Augsburg na rodada seguinte. Em contraste, o recém-promovido vive realidade oposta. De volta à elite do futebol alemão, o tradicional clube — um dos mais vitoriosos da Germânia — já sente o desafio de evitar novo rebaixamento. Até o momento, somou um importante empate fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach e sofreu uma dura derrota no clássico local diante do St. Pauli, em pleno Volksparkstadion.

📅 Data e Hora: sábado (13), às 13h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Allianz Arena (Munique, Alemanha)

📺 Onde assistir ao jogo: SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

🔴 Atlético de Madrid ⚔️ Vilarreal 🟡

Fora dos holofotes habituais que acompanham Barcelona e Real Madrid a cada rodada de La Liga, a quarta rodada reserva um confronto que evidencia a imprevisibilidade do futebol: Atlético de Madrid x Villarreal. A equipe comandada por Diego Simeone vive um início de temporada decepcionante, apesar de uma janela de transferências robusta e marcada por uma mudança de perfil — com a saída de veteranos e a chegada de jovens promissores. O momento até aqui é preocupante: dois empates, uma derrota e a modesta 16ª colocação. Do outro lado, o plantel de Marcelino García surpreende positivamente. Mesmo após perder nomes importantes no mercado, incluindo Álex Baena — agora camisa 10 dos próprios colchoneros —, o time soma duas vitórias, um empate e ocupa a terceira posição na tabela, superando as expectativas iniciais.

📅 Data e Hora: sábado (13), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espanha)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN 4

🔵 Manchester City ⚔️ Manchester United 🔴

Apesar do início recente da temporada, o cenário não é animador para as equipes de Manchester. Uma vitória no clássico pode representar um ponto de inflexão para ambos os lados. O City, vindo da pior campanha sob o comando de Pep Guardiola, iniciou o campeonato com goleada sobre o Wolves, mas voltou a tropeçar contra o Tottenham, adversário que lhe causa dificuldades, e Brighton. Atualmente, ocupa apenas a 13ª colocação na tabela. Surpreendentemente, o instável United de Rúben Amorim aparece à frente, em nono lugar. Perdeu para o Arsenal em jogo disputado, empatou com o Fulham e venceu o Burnley em uma partida marcada por emoção desnecessária. O dérbi, que ultrapassou as fronteiras locais e ganhou projeção internacional na última década, promete agitar o começo da temporada. Resta saber quem sairá vitorioso: os azuis do sul ou os vermelhos do norte.

📅 Data e Hora: domingo (14), às 12h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN

Olho no Lance!: Manchester City x Manchester United em jogo válido pela Premier League 2024/25 (Foto: Paul Ellis/AFP)

❗ Pyramids ⚔️ Auckland City ❓

Sim, você leu corretamente. Para os que estavam com saudades da Copa do Mundo de Clubes, está de volta o Intercontinental — torneio que resgata o formato clássico do antigo Mundial e que merece a atenção de torcedores de São Paulo, Palmeiras e Flamengo, os representantes brasileiros ainda vivos na disputa da Libertadores. A competição tem início neste domingo (14), às 15h (de Brasília), com o confronto entre Pyramids e Auckland City, campeões continentais da África e Oceania, respectivamente. O time egípcio ganhou notoriedade no fim da década de 2010 ao atrair peças do futebol brasileiro, como o técnico Alberto Valentim e os atacantes Keno e Ribamar. Os neozelandeses, formados majoritariamente por jogadores semi-profissionais, são veteranos na competição e ampliaram sua visibilidade após participação na Copa deste ano.

📅 Data e Hora: domingo (14), às 15h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: 30 de Junho (Cairo, Egito)

📺 Onde assistir ao jogo: SporTV e CazéTV

