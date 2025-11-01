O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (1) e domingo (2). Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Tottenham x Chelsea

O Tottenham, treinado por Thomas Frank, vive um momento de inconsistência: apesar de estar em 3º lugar na Premier League, a equipe venceu apenas um dos últimos cinco jogos e foi eliminada da Copa da Liga no meio de semana. O grande problema do Spurs é sua péssima forma em casa, onde somou apenas um ponto nos últimos três jogos da liga.

Do outro lado, o Chelsea, 9º colocado, também oscila, vindo de uma derrota chocante em casa para o Sunderland, mas se apoia em um retrospecto espetacular no estádio rival: os Blues venceram cinco vezes no Tottenham Hotspur Stadium, mais do que qualquer outro visitante, incluindo uma vitória por 4-3 na temporada passada.

Futebol Internacional: Tottenham e Chelsea se enfrentam em dérbi londrino pela Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

Real Madrid x Valencia

Este é um confronto de extremos opostos na tabela. O Real Madrid, de Xabi Alonso, vive uma fase quase perfeita, com 11 vitórias em 12 jogos, e chega embalado após vencer o "El Clasico" contra o Barcelona (abrindo 5 pontos na liderança) e a Juventus na Champions. Além de buscar a sexta vitória seguida em todas as competições, os líderes entram com sede de vingança, pois sofreram uma derrota chocante em casa para o Valencia na temporada passada.

O Valencia, por sua vez, vive uma crise profunda em La Liga, ocupando a 18ª posição e vindo de derrota para o Villarreal, tornando a visita ao Bernabéu um desafio gigantesco.

Futebol Internacional: Real Madrid e Valencia se enfrentam em LaLiga(Foto: Javier Soriano / AFP)

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

O líder invicto Bayern de Munique recebe o Bayer Leverkusen vivendo um início de temporada avassalador, vencendo todos os oito jogos da Bundesliga e marcando 30 gols. No entanto, o Bayern enfrenta um tabu, já que não vence o Leverkusen há cinco jogos consecutivos pelo campeonato.

O Leverkusen, por sua vez, tenta se reconstruir após perder peças importantes na janela de verão, incluindo Florian Wirtz e Granit Xhaka. Apesar de uma forma doméstica positiva (apenas uma derrota em 11 jogos), a equipe ainda sente o golpe da humilhante derrota por 7-2 para o PSG na Champions League.

Futebol Internacional: Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam pela Bundesliga (Foto: Pau BARRENA / AFP)

Real Sociedad x Athletic Bilbao - dérbi do País Basco

Este clássico basco apresenta duas equipes em momentos distintos. A Real Sociedad, que faz um péssimo início de La Liga (17º lugar), busca confirmar sua recente melhora, vindo de duas vitórias seguidas (Copa del Rey e La Liga) e precisando desesperadamente de pontos.

O Athletic Bilbao, por sua vez, está melhor posicionado na tabela (9º lugar) e vem de vitória na Champions League, mas sofre com a falta de gols no campeonato e não vence na casa da Real Sociedad pela liga desde 2017, enquanto os anfitriões venceram apenas um dos últimos cinco clássicos.

Futebol Internacional: Real Sociedad e Athletic Bilbao se enfrentam no dérbi do País Basco (Foto: Divulgação)

Liverpool x Aston Villa

Este jogo em Anfield põe frente a frente duas equipes em trajetórias opostas: o Liverpool, atual campeão, vive uma crise profunda, ocupando o 7º lugar e correndo o risco de perder cinco jogos seguidos no campeonato pela primeira vez desde 1953, o que coloca o técnico Arne Slot sob imensa pressão.

Em contrapartida, o Aston Villa, de Unai Emery, chega com a melhor sequência de vitórias da Premier League (quatro triunfos consecutivos), incluindo uma vitória sobre o Manchester City. Apesar da fase espetacular, o Villa enfrenta um retrospecto terrível, já que não vence em Anfield desde 2014 e perdeu seus últimos 11 jogos fora de casa contra os atuais campeões da liga.

Futebol Internacional: o Liverpool recebe o Aston Villa para duelo na Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

